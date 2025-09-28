Concert les Frères Paranthoën Baud
Concert les Frères Paranthoën Baud dimanche 28 septembre 2025.
Concert les Frères Paranthoën
Le Manéguen Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Le concert des Frères Paranthoën se déroulera le dimanche 28 septembre 2025 à partir de 16h, avec une participation libre. Ce sera le dernier concert de l’année 2025 pour les Amis du Manéguen.
Nous vous proposons une participation de soutien de 5 euros par personne, ou 10 euros pour un soutien renforcé afin de nous aider à compenser le déficit engendré par les conditions météorologiques capricieuses lors de notre dernière fête. .
Le Manéguen Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 99 07 17 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert les Frères Paranthoën Baud a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAUD Communauté