Concert les Frères Paranthoën Baud

2025-09-28 16:00:00

Le concert des Frères Paranthoën se déroulera le dimanche 28 septembre 2025 à partir de 16h, avec une participation libre. Ce sera le dernier concert de l’année 2025 pour les Amis du Manéguen.

Nous vous proposons une participation de soutien de 5 euros par personne, ou 10 euros pour un soutien renforcé afin de nous aider à compenser le déficit engendré par les conditions météorologiques capricieuses lors de notre dernière fête. .

Le Manéguen Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 6 99 07 17 09

