CONCERT Les Frères SHOW V.O Chonchon & Patoo, du blues, du rock La Cave des Chouans Talmont-Saint-Hilaire
samedi 26 septembre 2026 · La Cave des Chouans · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
CONCERT Les Frères SHOW V.O Chonchon & Patoo, du blues, du rock
La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
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La Cave des Chouans 28 Rue des Chaudronniers Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 89 37 contact@cavedeschouans.com
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English :
L’événement CONCERT Les Frères SHOW V.O Chonchon & Patoo, du blues, du rock Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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