Concert Les Géants du Music Hall Jean-Marc Desbois Salle des fêtes Médis
Salle des fêtes Place du général de Gaulle Médis
Début : 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Jean-Marc DESBOIS chante et raconte Les Géants du Music Hall.
Salle des fêtes Place du général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
Jean-Marc DESBOIS sings and recounts Les Géants du Music Hall.
German :
Jean-Marc DESBOIS singt und erzählt Die Giganten der Music Hall.
Italiano :
Jean-Marc DESBOIS canta e racconta Les Géants du Music Hall.
Espanol :
Jean-Marc DESBOIS canta y cuenta Les Géants du Music Hall.
