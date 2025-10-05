Concert Les Géants du Music Hall Jean-Marc Desbois Salle des fêtes Médis

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Jean-Marc DESBOIS chante et raconte Les Géants du Music Hall.

Salle des fêtes Place du général de Gaulle Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Jean-Marc DESBOIS sings and recounts Les Géants du Music Hall.

German :

Jean-Marc DESBOIS singt und erzählt Die Giganten der Music Hall.

Italiano :

Jean-Marc DESBOIS canta e racconta Les Géants du Music Hall.

Espanol :

Jean-Marc DESBOIS canta y cuenta Les Géants du Music Hall.

