Concert les gens de la mer Route de l’Église Saint-Sauveur-la-Pommeraye

Concert les gens de la mer

Route de l’Église Eglise Saint-Sauveur-la-Pommeraye Manche

Début : 2026-02-22 16:30:00

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Concert dans une église chauffée organisé par l’association culturelle de Saint Sauveur la Pommeraye avec le soutien de la commune et la Paroisse Ste-Marie-de-la-Baie.

Chorale du pays Granvillais avec comme spécialité des chants marins français et du monde entier.

La participation est libre.

Les bénéfices sont pour l’entretien de l’église. .

Route de l’Église Eglise Saint-Sauveur-la-Pommeraye 50510 Manche Normandie +33 6 12 30 77 24 assoculturellesslp50510@gmail.com

