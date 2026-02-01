Concert les gens de la mer Route de l’Église Saint-Sauveur-la-Pommeraye
Début : 2026-02-22 16:30:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Concert dans une église chauffée organisé par l’association culturelle de Saint Sauveur la Pommeraye avec le soutien de la commune et la Paroisse Ste-Marie-de-la-Baie.
Chorale du pays Granvillais avec comme spécialité des chants marins français et du monde entier.
La participation est libre.
Les bénéfices sont pour l’entretien de l’église. .
Route de l’Église Eglise Saint-Sauveur-la-Pommeraye 50510 Manche Normandie +33 6 12 30 77 24 assoculturellesslp50510@gmail.com
