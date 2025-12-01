Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman Espace Girodet Bourg-lès-Valence jeudi 11 décembre 2025.
Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.
.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
Acclaimed by thousands of fans and endorsed by the media, GOLDMEN proudly performs Jean-Jacques GOLDMAN’s repertoire.
German :
GOLDMEN, von Tausenden von Fans gefeiert und von den Medien geadelt, erobert die Bühnen und verteidigt stolz das Repertoire von Jean-Jacques GOLDMAN.
Italiano :
Acclamati da migliaia di fan e sostenuti dai media, i GOLDMEN girano il mondo difendendo con orgoglio il repertorio di Jean-Jacques GOLDMAN.
Espanol :
Aclamados por miles de fans y avalados por los medios de comunicación, los GOLDMEN recorren el mundo defendiendo con orgullo el repertorio de Jean-Jacques GOLDMAN.
L’événement Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-22 par Valence Romans Tourisme