Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

Acclaimed by thousands of fans and endorsed by the media, GOLDMEN proudly performs Jean-Jacques GOLDMAN’s repertoire.

German :

GOLDMEN, von Tausenden von Fans gefeiert und von den Medien geadelt, erobert die Bühnen und verteidigt stolz das Repertoire von Jean-Jacques GOLDMAN.

Italiano :

Acclamati da migliaia di fan e sostenuti dai media, i GOLDMEN girano il mondo difendendo con orgoglio il repertorio di Jean-Jacques GOLDMAN.

Espanol :

Aclamados por miles de fans y avalados por los medios de comunicación, los GOLDMEN recorren el mundo defendiendo con orgullo el repertorio de Jean-Jacques GOLDMAN.

L’événement Concert: Les Goldmen tribute 100% Goldman Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-22 par Valence Romans Tourisme