CONCERT LES GOLDSTANDARDS Saint-Pé-d’Ardet
L’AFFENAGE Saint-Pé-d’Ardet Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17 21:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Les GoldStandards débarquent avec leur groove sur vitaminé soul-funk qui claque, rap old school qui transpire et électro qui secoue!
Une belle histoire qui a commencé entre deux amis, un peu obsessionnels … du groove; Phil qui rêve, écrit et chante, Zelbeck qui sample, bidouille et envoie.
Puis la bande s est agrandie, Alma (claviers), Pedro (basse qui fait trembler les murs)
et Jérémie (batterie en mode incendie).
Résultat ?
-Interdiction de rester immobile!
-Shake your booty all night long . Bref, viens, danse, transpire, souris… et recommence! 8 .
L’AFFENAGE Saint-Pé-d’Ardet 31510 Haute-Garonne Occitanie lagrangedelaffenage@outlook.com
English :
The GoldStandards are back with their over-vitaminized groove: slamming soul-funk, sweaty old-school rap and shaking electro!
