CONCERT LES GOLDSTANDARDS

L’AFFENAGE Saint-Pé-d’Ardet Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 21:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Les GoldStandards débarquent avec leur groove sur vitaminé soul-funk qui claque, rap old school qui transpire et électro qui secoue!

Une belle histoire qui a commencé entre deux amis, un peu obsessionnels … du groove; Phil qui rêve, écrit et chante, Zelbeck qui sample, bidouille et envoie.

Puis la bande s est agrandie, Alma (claviers), Pedro (basse qui fait trembler les murs)

et Jérémie (batterie en mode incendie).

Résultat ?

-Interdiction de rester immobile!

-Shake your booty all night long . Bref, viens, danse, transpire, souris… et recommence! 8 .

L’AFFENAGE Saint-Pé-d’Ardet 31510 Haute-Garonne Occitanie lagrangedelaffenage@outlook.com

English :

The GoldStandards are back with their over-vitaminized groove: slamming soul-funk, sweaty old-school rap and shaking electro!

L’événement CONCERT LES GOLDSTANDARDS Saint-Pé-d’Ardet a été mis à jour le 2026-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE