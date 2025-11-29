Concert Les Goules Poly Criatura Place Jules Ferry Bressuire

Concert Les Goules Poly Criatura

2026-03-08

2026-03-08

2026-03-08

Six femmes, six voix, six personnalités. Les Goules Poly collectent et chantent des textes où s’illustrent différentes facettes des femmes, qu’elles soient libres, amoureuses, blessées ou révoltées. Des histoires communes à toutes les origines telles des berceuses, des danses, des comptines… Différents univers se croisent, différents pays se côtoient, différentes langues se font entendre pour offrir un tour de chant polyphonique et a capella dans lequel viennent se glisser une clarinette, un accordéon et des percussions.

Une version exceptionnelle du spectacle avec la participation des Dames de Chœur, chœur de femmes du Conservatoire dirigé par Sandrine Mouchard et les élèves de La Marelle, de l’IME et du foyer de vie.

Sur réservation auprès du Conservatoire. .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
+33 5 49 65 34 63
conservatoire@agglo2b.fr

