Concert « Les goûts réunis » – La Petite-Pierre, 1 juin 2025 17:00, La Petite-Pierre.

Bas-Rhin

Concert « Les goûts réunis » La Petite-Pierre Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-01 17:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Venez apprécier le concert « Les goûts réunis » Sonates et suites pour flûte et basse à l’église simultanée

Venez apprécier le concert « Les goûts réunis » Sonates et suites pour flûte et basse à l’église simultanée

.

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 22 69 70 pierre.boulay162@orange.fr

English :

Come and enjoy the « Les goûts réunis » concert Sonatas and suites for flute and bass at the simultaneous church

German :

Genießen Sie das Konzert « Les goûts réunis » Sonaten und Suiten für Flöte und Bass in der Simultankirche

Italiano :

Venite a godervi il concerto « Les goûts réunis » Sonate e suite per flauto e basso alla chiesa simultanea

Espanol :

Venga a disfrutar del concierto « Les goûts réunis » Sonatas y suites para flauta y bajo en la iglesia simultánea

L’événement Concert « Les goûts réunis » La Petite-Pierre a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre