Concert » les grands espaces de notre planète » Halle aux grains Bagnères-de-Bigorre 27 juin 2025

Hautes-Pyrénées

Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Concert de l’Harmonie Bagnéraise sous la direction de Didier Medaillon.

Participation de l’Harmonie Burg Capvern, des jeunes musiciens de l’école de musique et des élèves de l’atelier théâtre.

Plus de 60 musiciens sur scènes . Un conte , un grand voyage , un train surprise. de la pop souvenir . Un beau moment de partage musical plein de surprises.

Libre participation .

Halle aux grains BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie ninou.castel@gmail.com

English :

Concert by the Harmonie Bagnéraise under the direction of Didier Medaillon.

Participation by the Harmonie Burg Capvern, young musicians from the music school and students from the theater workshop.

Over 60 musicians on stage. A tale, a long journey, a surprise train, pop memories. A beautiful moment of musical sharing full of surprises.

German :

Konzert der Harmonie Bagnéraise unter der Leitung von Didier Medaillon.

Teilnahme der Harmonie Burg Capvern, der jungen Musiker der Musikschule und der Schüler des Theaterworkshops.

Mehr als 60 Musiker auf der Bühne. Ein Märchen, eine große Reise, ein Überraschungszug, Popmusik zur Erinnerung. Ein schöner Moment des musikalischen Austauschs voller Überraschungen.

Italiano :

Concerto dell’Harmonie Bagnéraise diretta da Didier Medaillon.

Con la partecipazione dell’Harmonie Burg Capvern, di giovani musicisti della scuola di musica e di studenti del laboratorio teatrale.

Più di 60 musicisti sul palco. Un racconto, un grande viaggio, un treno a sorpresa, ricordi pop. Un bel momento di condivisione musicale pieno di sorprese.

Espanol :

Concierto de la Harmonie Bagnéraise dirigida por Didier Medaillon.

Con la participación de la Harmonie Burg Capvern, jóvenes músicos de la escuela de música y alumnos del taller de teatro.

Más de 60 músicos en escena. Un cuento, un gran viaje, un tren sorpresa, recuerdos pop. Un hermoso momento de intercambio musical lleno de sorpresas.

