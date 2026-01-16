Concert les Gratteurs Rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux

Concert les Gratteurs

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 22:30:00

2026-02-21

Concert les Gratteurs samedi 21 février 2026 à 20h30 à la Sittelle.

Les Gratteurs, c’est une bande de copains guitaristes réunis autour d’une accordéoniste chevronnée. Ce petit groupe champagnolais propose un répertoire essentiellement composé de chansons françaises (avec, parfois, une escapade dans la langue de Shakespeare…), des airs, que chacun・e, bien souvent, aime à fredonner ou à réentendre. D’ailleurs, le dessein de cette formation qui ne se prend pas au sérieux, est de faire chanter le public en diffusant simultanément les paroles des chansons sur grand écran. Ainsi la soirée musicale se transforme en un vrai moment de partage entre le public et le groupe.

Sur réservation à l’office de tourisme 03 84 60 15 .

Rue du Coin d’Amont La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

