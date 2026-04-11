Concert Les Grav’Rocks The Far Away Gallery Chauffailles
Concert Les Grav’Rocks The Far Away Gallery Chauffailles samedi 18 avril 2026.
Chauffailles
Concert Les Grav’Rocks
The Far Away Gallery 32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
La famille Rock’n’roll déjantée venue de la Drome profonde viennent une fois encore déchaîner le Far Away !
Quel bon souvenir de leur dernier passage.
Leur répertoire riche de nombreuses reprises que vous connaissez déjà par cœur, va vous ambiancer comme jamais ! .
The Far Away Gallery 32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
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English : Concert Les Grav’Rocks
L’événement Concert Les Grav’Rocks Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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