Concert Les Grav’Rocks The Far Away Gallery Chauffailles

Chauffailles

Concert Les Grav’Rocks

The Far Away Gallery 32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La famille Rock’n’roll déjantée venue de la Drome profonde viennent une fois encore déchaîner le Far Away !

Quel bon souvenir de leur dernier passage.

Leur répertoire riche de nombreuses reprises que vous connaissez déjà par cœur, va vous ambiancer comme jamais ! .

The Far Away Gallery 32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com

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English : Concert Les Grav’Rocks

L’événement Concert Les Grav’Rocks Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais