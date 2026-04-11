Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Grav’Rocks The Far Away Gallery Chauffailles

Concert Les Grav’Rocks The Far Away Gallery Chauffailles samedi 18 avril 2026.

Lieu : The Far Away Gallery

Adresse : 32 avenue de la Gare

Ville : 71170 Chauffailles

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12.5 12.5 17 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chauffailles

Concert Les Grav’Rocks

The Far Away Gallery 32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

La famille Rock’n’roll déjantée venue de la Drome profonde viennent une fois encore déchaîner le Far Away !
Quel bon souvenir de leur dernier passage.

Leur répertoire riche de nombreuses reprises que vous connaissez déjà par cœur, va vous ambiancer comme jamais !   .

The Far Away Gallery 32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02  thefarawaygallery@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Grav’Rocks

L’événement Concert Les Grav’Rocks Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-07 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)