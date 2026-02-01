Concert Les Grosses Tonnes et Garlonn Salle Marcel Bouguen Plabennec

Concert Les Grosses Tonnes et Garlonn

Salle Marcel Bouguen 1 Rue du Penquer Plabennec Finistère

Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 17:30:00

2026-02-22

Les grosses Tonnes chants brinquebalants et musiques approximatives mais chaleureuses

Garlonn autrice, compositrice, interprète style folk   .

Salle Marcel Bouguen 1 Rue du Penquer Plabennec 29860 Finistère Bretagne  

