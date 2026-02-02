Concert Les Guetteurs Salle Pierre Etrillard Saint-Nicolas-de-Redon

Concert Les Guetteurs

Salle Pierre Etrillard 14 rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon Loire-Atlantique

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

.

Salle Pierre Etrillard 14 rue de Tabago Saint-Nicolas-de-Redon 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire pastojeunesredon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Les Guetteurs Saint-Nicolas-de-Redon a été mis à jour le 2026-01-31 par ADT44