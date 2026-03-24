Concert les guimps bardes Eglise saint jaques Salles-de-Barbezieux
Concert les guimps bardes Eglise saint jaques Salles-de-Barbezieux samedi 25 avril 2026.
Concert les guimps bardes
Eglise saint jaques 10 D191 Salles-de-Barbezieux Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert de la chorale ‘Les Guimps Bardes’
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Eglise saint jaques 10 D191 Salles-de-Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 12 58 97 marcherautrement16@gmail.com
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English : Concert les guimps bardes
Concert by the choir ‘Les Guimps Bardes’
L’événement Concert les guimps bardes Salles-de-Barbezieux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme du Sud Charente