Concert Les Guitares Ensemble Rodez 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Concert Les Guitares Ensemble Aristide-Briand Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Les ensembles de guitares des antennes de Millau et Rodez se réunissent autour d’un programme commun.

A l’issue d’une journée de travail collectif ils invitent le public à un voyage musical sous différentes formes. .

Aristide-Briand

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 83 40

English :

The guitar ensembles of the Millau and Rodez branches get together for a joint program.

German :

Die Gitarrenensembles der Außenstellen Millau und Rodez treffen sich zu einem gemeinsamen Programm.

Italiano :

Gli ensemble di chitarre delle sedi di Millau e Rodez si riuniscono per presentare un programma comune.

Espanol :

Los conjuntos de guitarra de las filiales de Millau y Rodez se reúnen para presentar un programa conjunto.

