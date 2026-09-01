AGENDA · Moutiers-les-Mauxfaits
Concert « Les Halles en Choeur » Sous les Halles Moutiers-les-Mauxfaits
samedi 19 septembre 2026 · Sous les Halles · Moutiers-les-Mauxfaits
Informations pratiques
Moutiers-les-Mauxfaits
Concert « Les Halles en Choeur »
Sous les Halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Sous les Halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 90 33
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English :
L’événement Concert « Les Halles en Choeur » Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral