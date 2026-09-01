Informations pratiques

Moutiers-les-Mauxfaits

Concert « Les Halles en Choeur »

Sous les Halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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Sous les Halles 1 Place du Gén de Gaulle Moutiers-les-Mauxfaits 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 98 90 33

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English :

L’événement Concert « Les Halles en Choeur » Moutiers-les-Mauxfaits a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral