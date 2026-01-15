CONCERT LES HEURES BACH Sète

CONCERT LES HEURES BACH

Auditorium Sète Hérault

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Cette nouvelle édition desHeures Bachpoursuit le voyage au cœur de la musique de Jean-Sébastien Bach.

Cette nouvelle édition des Heures Bach poursuit le voyage au cœur de la musique de Jean-Sébastien Bach. Au programme, vous découvrez deux sonates pour flûte et clavecin, en si mineur et en mi majeur, ainsi que la Suite n°2 en si mineur pour orchestre, avec sa célèbre Badinerie. Des œuvres brillantes, pétillantes et pleines de tendresse.Interprètes Danielle Guibbert (flûte), Marie-Cécile Lahor (clavecin), Cécile Di Marino (violon), François-Xavier Corsi (violon), Astrid Martin (alto), Anouk Legée (violoncelle)Direction Marie-Cécile LahorGratuit Réservation indispensable https://urlz.fr/r9xt .

Auditorium Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 30

English :

This new edition of Bach Hours continues the journey to the heart of Johann Sebastian Bach’s music.

