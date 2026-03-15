Concert Les heures musicales de la Cathédrale Notre-Dame

Cathédrale Notre-Dame Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 16:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’association Connaissance de l’orgue vous invite à découvrir toute la richesse et la puissance de l’orgue de la Cathédrale Notre-Dame du Havre lors d’un moment musical consacré au grand répertoire pour orgue. Interprété par des organistes invités, chaque concert offre une occasion d’apprécier les sonorités singulières de cet instrument dans le cadre remarquable de la cathédrale.

Ce dimanche 15 mars, venez écouter Christian Otto, organiste de la cathédrale de Magdebourg. .

Cathédrale Notre-Dame Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les heures musicales de la Cathédrale Notre-Dame

L’événement Concert Les heures musicales de la Cathédrale Notre-Dame Le Havre a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie