Concert Les Histoires en Musique Salle Jean Vilar Mézidon Vallée d’Auge

Concert Les Histoires en Musique

Salle Jean Vilar Rue René Valognes Mézidon Vallée d’Auge Calvados

Les élèves des classes d’instruments et de chant des écoles de musique de Saint Pierre en Auge et de Mézidon Vallée d’Auge interpréteront des œuvres célèbres tirées du répertoire de l’opéra, de l’opérette et des comédies musicales.

Salle Jean Vilar Rue René Valognes Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85 dmazue@agglo-lisieux.fr

English : Concert Les Histoires en Musique

Students from the instrumental and vocal classes of the Saint Pierre en Auge and Mézidon Vallée d?Auge music schools will perform famous works from the opera, operetta and musical comedy repertoires.

