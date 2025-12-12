Concert Les Hivernales Ensemble Double Face Mertzwiller
Concert Les Hivernales Ensemble Double Face Mertzwiller dimanche 25 janvier 2026.
Concert Les Hivernales Ensemble Double Face
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : EUR
Début : Dimanche 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Assistez à ce concert par l’Ensemble Double Face !
8e édition des Hivernales de Mertzwiller quatre dimanches en musique pour vous faire passer d’agréables moments, oublier tous vos tracas ainsi que les rigueurs de l’hiver ! 0 .
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 mairie@mertzwiller.fr
Attend this concert by Ensemble Double Face!
