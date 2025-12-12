Concert Les Hivernales Harmonie de Preuschdorf Mertzwiller

Concert Les Hivernales Harmonie de Preuschdorf

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Assistez à ce concert par l’Harmonie de Preuschdorf !

8e édition des Hivernales de Mertzwiller quatre dimanches en musique pour vous faire passer d’agréables moments, oublier tous vos tracas ainsi que les rigueurs de l’hiver ! 0 .

14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 mairie@mertzwiller.fr

Attend this concert by the Harmonie de Preuschdorf!

