Concert Les Hivernales Jazz Muk Big Band de Kilstett Mertzwiller
Concert Les Hivernales Jazz Muk Big Band de Kilstett Mertzwiller dimanche 11 janvier 2026.
Concert Les Hivernales Jazz Muk Big Band de Kilstett
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Assistez à ce concert par le Jazz Muk Big Band de Kilstett !
8e édition des Hivernales de Mertzwiller quatre dimanches en musique pour vous faire passer d’agréables moments, oublier tous vos tracas ainsi que les rigueurs de l’hiver ! 0 .
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 mairie@mertzwiller.fr
English :
Enjoy this concert by Kilstett’s Jazz Muk Big Band!
L’événement Concert Les Hivernales Jazz Muk Big Band de Kilstett Mertzwiller a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte