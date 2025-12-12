Concert Les Hivernales Maxime Luck Quartet invite Charlotte Vix Mertzwiller
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-02-01 16:00:00
Assistez à ce concert par Maxime Luck Quartet qui invite Charlotte Vix !
8e édition des Hivernales de Mertzwiller quatre dimanches en musique pour vous faire passer d'agréables moments, oublier tous vos tracas ainsi que les rigueurs de l'hiver !
14 rue Louis Pasteur Mertzwiller 67580 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 30 02 mairie@mertzwiller.fr
English :
Attend this concert by Maxime Luck Quartet featuring Charlotte Vix!
