Concert les Hommes de Main Ville-Close Concarneau samedi 25 octobre 2025.
Concert les Hommes de Main
Ville-Close La Chap’L Concarneau Finistère
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Musique rock folk
Au profit de l’association Broken Ear
Restauration et buvette sur place .
Ville-Close La Chap’L Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
