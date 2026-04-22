Concert Les horlogers Vendoire
Concert Les horlogers Vendoire samedi 2 mai 2026.
Vendoire
Concert Les horlogers
Route des Tourbières Vendoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Soirée concert au camping des Tourbières Les horlogers
Soirée concert au camping des Tourbières Les horlogers .
Route des Tourbières Vendoire 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 00 74
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English :
Concert evening at the Tourbières campsite: Les horlogers
L’événement Concert Les horlogers Vendoire a été mis à jour le 2026-04-22 par Val de Dronne
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