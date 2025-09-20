Concert Les Huit de Coeur Salle Kejadenn Logonna-Daoulas
Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère
Début : 2025-09-20 20:00:00
Huit de cœur , nouveau trio Landernéen propose un spectacle uniquement tourné vers des chansons d’amour interprétées tantôt la larme à l’œil, tantôt le sourire aux lèvres.
En hommage à Barbara, Brassens, Dalida, Joe Dassin, Etienne Daho, Jeanne Moreau, Bourvil et tant d’autres gloires du répertoire français, avec ici et là quelques compositions personnelles.
Huit de cœur avec un H comme Hervé (guitares, ukulelé, chant), D comme Daniel (guitares, chant) et C comme Céline (chant).
Préparez vos mouchoirs et votre rouge à lèvres !
Entrée libre. .
Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 60 98
