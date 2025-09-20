Concert Les Huit de Coeur Salle Kejadenn Logonna-Daoulas

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas Finistère

20:00:00

Huit de cœur , nouveau trio Landernéen propose un spectacle uniquement tourné vers des chansons d’amour interprétées tantôt la larme à l’œil, tantôt le sourire aux lèvres.

En hommage à Barbara, Brassens, Dalida, Joe Dassin, Etienne Daho, Jeanne Moreau, Bourvil et tant d’autres gloires du répertoire français, avec ici et là quelques compositions personnelles.

Huit de cœur avec un H comme Hervé (guitares, ukulelé, chant), D comme Daniel (guitares, chant) et C comme Céline (chant).

Préparez vos mouchoirs et votre rouge à lèvres !

Entrée libre. .

Salle Kejadenn Rue Ar Mor Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 60 98

