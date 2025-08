Concert les Hurlements d’Léo Salle Capranie Ondres

Concert les Hurlements d’Léo Salle Capranie Ondres vendredi 10 octobre 2025.

Concert les Hurlements d’Léo

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-10

Groupe emblématique de la scène rock alternative française, Les Hurlements d’Léo signent leur grand retour avec Sirocco, un 9e album vibrant, marqué par la réunion des deux fondateurs historiques Laurent « Kebous » Bousquet et Erwan « R1 Wallace » Naour. Originaires de Mont-de-Marsan, ils retrouvent ensemble l’énergie créative de leurs débuts, mêlant cuivres, cordes et textes engagés dans un souffle musical libre et puissant.

Depuis 1995, les HDL parcourent les routes de France et d’ailleurs, portés par une passion commune pour une musique sans frontières, profondément humaine et collective. Avec Sirocco, enregistré au cœur du vignoble girondin, le groupe propose un nouvel élan, à la fois intime et fédérateur, prêt à enflammer à nouveau les scènes avec des concerts mêlant nouveautés et morceaux cultes.

Place debout non numérotée. Ouverture dès 20h30.

Billetterie au Point Com ou en ligne. .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

