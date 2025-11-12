Concert Les Hurlements d’Léo La Loco Quimperlé

Concert Les Hurlements d’Léo

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 03:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Infatigables, les Bordelais des Hurlements d’Léo se forment au milieu des années 1990. Ils commencent par écumer les bars et salles de la région avant de sortir en 1998 leur premier disque Café des jours Heureux , qui va les emmener à parcourir 22 pays en trois ans.

Peu importe où ils dorment, ces musiciens passionnés ont la musique dans la peau. Amoureux de liberté et d’authenticité, leurs textes reflètent leurs états d’âme, tristes ou joyeux, ils sont le miroir de leurs voyages réalistes, sensibles et empreints de poésie.

Figure marquante de la scène alternative dite fanfare rock , Les Hurlements d’Léo distillent avec une énergie rock, voire punk, une mixture musicale entre chanson, musette, java et son tzigane, qu’ils définissent eux comme java-chanson-punk-caravaning . .

