Concert Les Impromptues fantaisie musicale à voir en famille Tours

Concert Les Impromptues fantaisie musicale à voir en famille

15 Place de Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Armelle au piano et Alain à la contrebasse accompagneront deux chanteuses pleines d’énergie pour revisiter avec humour la chanson française. Un spectacle qui s’adresse à tous les âges, invitant la fantaisie et illustrant notre patrimoine musical.

15 Place de Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 37 90 67 26

English :

Armelle on piano and Alain on double bass accompany two energetic singers as they revisit French chanson with a sense of humor. A show for all ages, inviting fantasy and illustrating our musical heritage.

German :

Armelle am Klavier und Alain am Kontrabass begleiten zwei energiegeladene Sängerinnen, die auf humorvolle Weise das französische Chanson neu interpretieren. Eine Show, die sich an alle Altersgruppen richtet, zur Fantasie einlädt und unser musikalisches Erbe illustriert.

Italiano :

Armelle al pianoforte e Alain al contrabbasso accompagnano due energici cantanti nella rivisitazione della chanson francese con senso dell’umorismo. Uno spettacolo per tutte le età, che invita alla fantasia e illustra il nostro patrimonio musicale.

Espanol :

Armelle al piano y Alain al contrabajo acompañan a dos enérgicos cantantes que revisitan la chanson francesa con sentido del humor. Un espectáculo para todas las edades, que invita a la fantasía e ilustra nuestro patrimonio musical.

