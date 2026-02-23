Concert Les incontournables d’hier Basse-Ham

Concert Les incontournables d’hier

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 11:15:00

2026-03-08

Concert & Repas autour des Musiques du Monde

La Ville de Basse-Ham et l’Orchestre d’Harmonie de Basse-Ham vous invitent à un moment convivial et musical autour du thème Les incontournables d’hier .

11h30 Concert de l’Orchestre d’Harmonie

12h30 Déjeuner festif

Au menu

Pavé de saumon rôti à l’oseille et fondue de poireaux à la crème,

Bouchée à la reine volaille et champignons,

Assiette du fromager et méli-mélo de mesclun,

Crème brûlée, glace vanille et brioche tiède, café.

L’après-midi se poursuivra en musique avec un moment dansant !

Réservation obligatoire avant le 26 février 2026 (fermeture des portes à 11h15 précises).

Un rendez-vous musical et gourmand à ne pas manquer !Tout public

90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr

English :

World music concert & meal

The town of Basse-Ham and the Orchestre d?Harmonie de Basse-Ham invite you to a convivial and musical moment around the theme Les incontournables d?hier .

11:30 am: Concert by the Orchestre d?Harmonie

12:30 pm: Festive lunch

On the menu

Roasted salmon steak with sorrel and creamy leek fondue,

Bouchée à la reine poultry and mushrooms,

Assiette du fromager and mesclun méli-mélo,

Crème brûlée, vanilla ice cream and warm brioche, coffee.

The afternoon continues with music and dancing!

Reservations required by February 26, 2026 (doors close at 11:15 sharp).

A musical and gourmet rendez-vous not to be missed!

