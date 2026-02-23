Concert Les incontournables d’hier Basse-Ham
Concert Les incontournables d’hier Basse-Ham dimanche 8 mars 2026.
Concert Les incontournables d’hier
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 11:15:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Concert & Repas autour des Musiques du Monde
La Ville de Basse-Ham et l’Orchestre d’Harmonie de Basse-Ham vous invitent à un moment convivial et musical autour du thème Les incontournables d’hier .
11h30 Concert de l’Orchestre d’Harmonie
12h30 Déjeuner festif
Au menu
Pavé de saumon rôti à l’oseille et fondue de poireaux à la crème,
Bouchée à la reine volaille et champignons,
Assiette du fromager et méli-mélo de mesclun,
Crème brûlée, glace vanille et brioche tiède, café.
L’après-midi se poursuivra en musique avec un moment dansant !
Réservation obligatoire avant le 26 février 2026 (fermeture des portes à 11h15 précises).
Un rendez-vous musical et gourmand à ne pas manquer !Tout public
29 .
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25 mairie@basse-ham.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
World music concert & meal
The town of Basse-Ham and the Orchestre d?Harmonie de Basse-Ham invite you to a convivial and musical moment around the theme Les incontournables d?hier .
11:30 am: Concert by the Orchestre d?Harmonie
12:30 pm: Festive lunch
On the menu
Roasted salmon steak with sorrel and creamy leek fondue,
Bouchée à la reine poultry and mushrooms,
Assiette du fromager and mesclun méli-mélo,
Crème brûlée, vanilla ice cream and warm brioche, coffee.
The afternoon continues with music and dancing!
Reservations required by February 26, 2026 (doors close at 11:15 sharp).
A musical and gourmet rendez-vous not to be missed!
L’événement Concert Les incontournables d’hier Basse-Ham a été mis à jour le 2026-02-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME