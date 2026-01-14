Concert Les Innocents Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange
Concert Les Innocents Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange samedi 7 février 2026.
Concert Les Innocents
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00
Les Innocents ravivent leur magie mélodique avec les albums Mandarine et 6 ½ , un retour salué par la critique pour ces pionniers de la pop française.Tout public
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10
English :
Les Innocents revive their melodic magic with the albums Mandarine and 6 ½ , a critically acclaimed comeback for these pioneers of French pop.
