Concert Les Innocents Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Concert Les Innocents

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

Les Innocents ravivent leur magie mélodique avec les albums Mandarine et 6 ½ , un retour salué par la critique pour ces pionniers de la pop française.Tout public

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

Les Innocents revive their melodic magic with the albums Mandarine and 6 ½ , a critically acclaimed comeback for these pioneers of French pop.

