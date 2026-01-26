Concert Les Intemporelles Episode 3 Centre d’animations et de loisirs Ornans
Concert Les Intemporelles Episode 3
Centre d’animations et de loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-06 20:30:00
2026-03-06
Les Intemporelles se retrouveront le vendredi 6 mars 2026 au CAL, à 20h30, pour un troisième épisode, avec en première partie un hommage à Serge Lama, et en deuxième partie un concert chansons françaises.
Avec toujours aux claviers, Alex Flores, au chant, guitare et percussions, Jean Marcel Maire, au chant et chœur Nelly Reichenbach, à la basse, Olivier Barrand, au chant, guitare Michel Besançon.
Réservations conseillées
> sur helloasso.com
> à l’Office de tourisme Vallée de la Loue
> à l’atelier de coiffure Olivier Besançon
> sur place le jour du concert .
Centre d’animations et de loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 55 59 78 kollectif.triano25@gmail.com
