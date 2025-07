Concert Les Italiens de l’Opéra Montée Du Puech Salon-de-Provence

Concert Les Italiens de l’Opéra

Mardi 8 juillet 2025 de 21h45 à 23h45. Montée Du Puech Château de l’Empéri Cours Brunon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Cet été, le spectacle Les Italiens de l’Opéra sera sur la scène du Festival l’Eté au Château.

Mardi 8 juillet à 21h45, les danseurs classiques de l’Opéra de Paris émerveilleront le public salonais autour d’un programme de haut vol de Don Quichotte à La Belle au bois dormant , en passant par La mort du cygne ou Corsaire , cette soirée unique permet d’admirer des artistes d’exception dans un cadre enchanteur.



Tarifs plein 40€ / réduit 30€ Tribune + Chaise

Placement numéroté .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Cours Brunon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60

English :

This summer, the show « Les Italiens de l’Opéra » will be on stage at the Festival l?Eté au Château.

German :

In diesem Sommer wird die Aufführung « Die Italiener der Oper » auf der Bühne des Festivals l’Eté au Château zu sehen sein.

Italiano :

Quest’estate, lo spettacolo « Les Italiens de l’Opéra » sarà in scena al Festival l’Eté au Château.

Espanol :

Este verano, el espectáculo « Les Italiens de l’Opéra » estará en escena en el Festival l’Eté au Château.

