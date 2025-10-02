Concert Les jeudis de la halle Biper Swing Parc St Joseph Cambo-les-Bains
Concert Les jeudis de la halle Biper Swing
Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Jazz Manouche.
Guitares Arnaud Estor & Damien Briard
Clarinette Jean Clermont
Contrebasse / Chant Django Ward .
Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
