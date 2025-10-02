Concert Les jeudis de la halle Biper Swing Parc St Joseph Cambo-les-Bains

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Jazz Manouche.

Guitares Arnaud Estor & Damien Briard

Clarinette Jean Clermont

Contrebasse / Chant Django Ward .

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

