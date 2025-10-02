Concert Les jeudis de la halle Biper Swing Parc St Joseph Cambo-les-Bains

Concert Les jeudis de la halle Biper Swing

Concert Les jeudis de la halle Biper Swing Parc St Joseph Cambo-les-Bains jeudi 2 octobre 2025.

Concert Les jeudis de la halle Biper Swing

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02

Date(s) :
2025-10-02

Jazz Manouche.
Guitares Arnaud Estor & Damien Briard
Clarinette Jean Clermont
Contrebasse / Chant Django Ward   .

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25 

English : Concert Les jeudis de la halle Biper Swing

German : Concert Les jeudis de la halle Biper Swing

Italiano :

Espanol : Concert Les jeudis de la halle Biper Swing

L’événement Concert Les jeudis de la halle Biper Swing Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Cambo les Bains