Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons Parc St Joseph Cambo-les-Bains

Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons Parc St Joseph Cambo-les-Bains jeudi 18 septembre 2025.

Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Chansons françaises d’hier à la sauce d’aujourd’hui, intemporelles et fantaisistes. .

Parc St Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

English : Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons

German : Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons

Italiano :

Espanol : Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons

L’événement Concert Les jeudis de la halle Paulette et les Darons Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Cambo les Bains