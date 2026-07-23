Concert Les jours qui brûlent IRTS Le Ban-Saint-Martin

Informations pratiques

Le Ban-Saint-Martin

Concert Les jours qui brûlent

IRTS 41 rue de la liberté Le Ban-Saint-Martin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

LES JOURS QUI BRÛLENT discussion concert

Par le prisme de courriers véridiques de Pôle Emploi et de poèmes contemporains (Tarkos, Pennequin), Les jours qui brûlent aborde le thème des violences sociales et des souffrances intimes qu’elles engendrent. Avec humour et dissonance, ces textes sont accompagnés par une musique volontairement décloisonnée qui exprime de façon charnelle les fondamentaux de la vie le déchirement intérieur, le besoin de crier, la nature, la monstruosité, la paix intérieure…

Concert précédé d’un échange assuré par Fanny Zanferrari, responsable de l’axe Sociologie à l’IRTS de Lorraine, site de Ban saint-Martin. Un bord de scène avec le public viendra par ailleurs clôturer le spectacle.

Louis Freres basse, composition

Guylaine Cosseron voix

Thomas Zielinski guitare

Xavière Fertin clarinettes

Ruben Tenenbaum violon

André Pasquet batterie

un partenariat Fragment, le Forum-IRTS de Lorraine et l’université de Lorraine

avec le soutien financier de l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA)Tout public

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IRTS 41 rue de la liberté Le Ban-Saint-Martin 57050 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

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English :

THE DAYS THAT BURN concert discussion

Through the lens of real letters from Pôle Emploi and contemporary poems (Tarkos, Pennequin), %AB Les jours qui br%FBlent %BB explores the theme of social violence and the personal suffering it engenders. With humor and dissonance, these texts are accompanied by music that deliberately breaks down boundaries, expressing in a visceral way the fundamentals of life: inner turmoil, the need to scream, nature, monstrosity, inner peace…

The concert will be preceded by a discussion led by Fanny Zanferrari, head of the Sociology program at IRTS Lorraine, Ban-Saint-Martin campus. The show will also conclude with an on-stage interaction with the audience.

Louis Frères, bass, composition

Guylaine Cosseron, vocals

Thomas Zielinski, guitar

Xavier Fertin, clarinets

Ruben Tenenbaum, violin

André Pasquet, drums

A partnership between Fragment, the Forum-IRTS of Lorraine, and the University of Lorraine

with financial support from the Office National de Diffusion Artistique (ONDA)

L’événement Concert Les jours qui brûlent Le Ban-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-07-23 par AGENCE INSPIRE METZ