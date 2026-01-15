Informations pratiques

Mutzig

Concert – Les Joyeux Lurons

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22 21:30:00

Date(s) :

2027-01-22

Embarquez pour un voyage musical chaleureux au cœur des traditions celtiques et anglo-saxonnes !

Les Joyeux Lurons vous embarquent dans un tout nouveau voyage, et pas des moindres ! ¿¿

Le temps d’une soirée exceptionnelle, Les Joyeux Lurons convient la compagnie de claquettes d’Hilla Levy-Aslan, à danser sur quelques-unes de leurs musiques emblématiques. Également au programme, de belles nouveautés musicales ¿

Une soirée conviviale, indéniablement rythmée et joyeuse, attend petits et grands !

Avec la participation de l’école de danse La Clandestine, basée à Strasbourg.

Formés à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, Les Joyeux Lurons arpentent les univers de la musique irlandaise, écossaise et anglaise et de la musique ancienne.

Leurs voix, guitare et violon mais aussi leurs instruments atypiques, tels que le bodhran ou les whistles, viennent enrichir leur palette sonore. Croisant airs chantés, danses celtiques, et petites anecdotes, ils vous entraîneront dans un véritable tourbillon musical, placé sous le signe de la bonne humeur ! .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 34 19 30 37 contact@asso-trobadores.com

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English :

Embark on a heartwarming musical journey into the heart of Celtic and Anglo-Saxon traditions!

L’événement Concert – Les Joyeux Lurons Mutzig a été mis à jour le 2026-09-05 par Espace Rohan de Mutzig