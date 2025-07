Concert Les Jumeaux et leurs musiciens Foissac

Concert Les Jumeaux et leurs musiciens

Foissac Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-07-18

2025-07-18

Venez célébrer les 30 ans de carrière du célèbre duo aveyronnais « Les Jumeaux » !

Petite restauration sur place et buvette à partir de 19h. 12 .

Foissac 12260 Aveyron Occitanie +33 6 08 78 51 49 afr12260@sfr.fr

English :

Come and celebrate the 30-year career of the famous Aveyron duo « Les Jumeaux »!

German :

Kommen Sie und feiern Sie die 30-jährige Karriere des berühmten Duos « Les Jumeaux » aus Aveyron!

Italiano :

Venite a festeggiare i 30 anni di carriera del famoso duo dell’Aveyron « Les Jumeaux »!

Espanol :

¡Venga a celebrar los 30 años de carrera del famoso dúo del Aveyron « Les Jumeaux »!

