Concert Les Kilteuses Colombelles

Concert Les Kilteuses

10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 17:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Les Kilteuses débarquent tel un Jukebox vivant pour vous faire vivre des moments fous, drôles, émouvants et parfois piquants. Tout en reprenant des chansons françaises, le groupe nous embarque dans leur univers décalé.

Avec

Cécile Blaizot-Genvrin (chant)

Élodie Fourré (violoncelle, chant)

En alternance Benjamin André Nicolas Tritschler (batterie, chant)

Tout public

Sur réservation par téléphone ou par mail. .

10 Rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Concert Les Kilteuses

Les Kilteuses are like a living jukebox, bringing you crazy, funny, moving and sometimes spicy moments. While covering French songs, the group takes us into their offbeat universe.

German : Concert Les Kilteuses

Les Kilteuses kommen wie eine lebende Jukebox, um Ihnen verrückte, lustige, rührende und manchmal pikante Momente zu bescheren. Während sie französische Chansons aufgreifen, nimmt uns die Gruppe mit in ihre schräge Welt.

Italiano :

Les Kilteuses sono come un jukebox vivente, che ci regala momenti folli, divertenti, commoventi e talvolta piccanti. Mentre interpreta canzoni francesi, il gruppo ci porta nel suo mondo eccentrico.

Espanol :

Les Kilteuses son como un jukebox viviente, que te trae momentos locos, divertidos, conmovedores y a veces picantes. Mientras versionan canciones francesas, el grupo nos adentra en su estrafalario mundo.

