Concert Les larmes baroques Magic Mirrors Le Havre

Concert Les larmes baroques

Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Théophile Alexandre et Domitille Bès seront sur la scène du Magic Mirrors mardi 3 février 2026 à 20h.

Dans le cadre de la manifestation Piano Is Not Dead, Théophile Alexandre (contre-ténor et danseur contemporain) et Domitille Bès (pianiste) revisitent un programme baroque avec une sensibilité résolument contemporaine.

Ces airs mettent en lumière la modernité de leur ADN mélodique, explorant la force de l’intime dans le dialogue piano-voix, et invitent à (re)découvrir le baroque autrement, au plus près des émotions de l’âme humaine.

Inscription obligatoire .

