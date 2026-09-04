Informations pratiques

Semussac

Concert « Les légendes de la trompette »

Place de l’église Eglise Saint Etienne Semussac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Les légendes de la trompette



Retrouvez le temps d’un concert dont vous serez le public privilégié, les plus grands succès populaires des trompettistes de légende tels que Georges Jouvin, Jean-Claude Borelly ou encore Louis Armstrong.

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Place de l’église Eglise Saint Etienne Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05

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English :

Trumpet Legends



Join us for a concert where you’ll be the privileged audience, enjoying the greatest hits from legendary trumpeters such as Georges Jouvin, Jean-Claude Borelly, and Louis Armstrong.

L’événement Concert « Les légendes de la trompette » Semussac a été mis à jour le 2026-09-04 par Royan Atlantique