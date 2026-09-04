Concert « Les légendes de la trompette » Place de l’église Semussac
dimanche 25 octobre 2026 · Place de l'église · Semussac
Informations pratiques
Semussac
Concert « Les légendes de la trompette »
Place de l’église Eglise Saint Etienne Semussac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 16:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Les légendes de la trompette
Retrouvez le temps d’un concert dont vous serez le public privilégié, les plus grands succès populaires des trompettistes de légende tels que Georges Jouvin, Jean-Claude Borelly ou encore Louis Armstrong.
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Place de l’église Eglise Saint Etienne Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 18 05
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English :
Trumpet Legends
Join us for a concert where you’ll be the privileged audience, enjoying the greatest hits from legendary trumpeters such as Georges Jouvin, Jean-Claude Borelly, and Louis Armstrong.
L’événement Concert « Les légendes de la trompette » Semussac a été mis à jour le 2026-09-04 par Royan Atlantique
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