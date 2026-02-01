Concert Les Louves Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Concert Les Louves Tiers Lieu Le 5 Audincourt samedi 28 février 2026.
Concert Les Louves
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Les Louves, un trio féminin qui mêle chanson, jazz et influences world, porté par la voix, le yukulélé et l’accordéon d’Isabelle Calvo, la guitare de Valérie Guirao et la contrebasse de Luna Gonin. Leur univers poétique et métissé navigue entre improvisation, ballades sensibles et rythmes entêtants, où les langues françaises et espagnoles dansent librement. Lien de réservation
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/concert-mam-zelle-titou-et-les-louves .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
