Concert les mains baladeuses…sur le cajon Bibliothèque Boucau
Concert les mains baladeuses…sur le cajon Bibliothèque Boucau samedi 18 avril 2026.
Boucau
Concert les mains baladeuses…sur le cajon
Bibliothèque Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Si vous aimez vibrer au son des rythmes, le groupe “Les mains baladeuses…sur le cajon”, vous invite à partager un voyage musical qui viendra enivrer vos sens !
Venez retrouver le groupe cajon et percussions guitare et chant de l’école du CAEM. .
Bibliothèque Bibliothèque André Moine Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14
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English : Concert les mains baladeuses…sur le cajon
L’événement Concert les mains baladeuses…sur le cajon Boucau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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