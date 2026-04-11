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Concert les mains baladeuses…sur le cajon Bibliothèque Boucau

Concert les mains baladeuses…sur le cajon Bibliothèque Boucau

Concert les mains baladeuses…sur le cajon Bibliothèque Boucau samedi 18 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque

Adresse : Bibliothèque André Moine

Ville : 64340 Boucau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Boucau

Concert les mains baladeuses…sur le cajon

Bibliothèque Bibliothèque André Moine Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Si vous aimez vibrer au son des rythmes, le groupe “Les mains baladeuses…sur le cajon”, vous invite à partager un voyage musical qui viendra enivrer vos sens !
Venez retrouver le groupe cajon et percussions guitare et chant de l’école du CAEM.   .

Bibliothèque Bibliothèque André Moine Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14 

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English : Concert les mains baladeuses…sur le cajon

L’événement Concert les mains baladeuses…sur le cajon Boucau a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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