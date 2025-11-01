Concert « Les Mâles Saints » + « Typhon » Le Lion d’Or Coulanges-sur-Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-11-01 19:00:00

2025-11-01

Concert au Lion d’Or de Coulanges-Sur-Yonne avec « Les Mâles Saint » et « Typhon » A partir de 19h Entrée libre .

Le Lion d’Or 1 Rue d’Auxerre Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 71 72

