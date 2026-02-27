Concert Les Marmottes Rue du Parc Bourbon-Lancy
Concert Les Marmottes Rue du Parc Bourbon-Lancy vendredi 10 avril 2026.
Concert Les Marmottes
Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Carte Jeune
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Loin de la hype et des producti ons pop électro qui saturent
les ondes, Les Marmott es proposent de vandaliser vos oreilles
avec amour et générosité. Face à cett e drôle de bande des
montagnes, issue de toutes les infl uences entendues depuis
que le rock existe, la seule posture possible est de s’abandonner
à leur énergie indéniablement communicati ve, leur poésie
sauvage et sensible et d’entrer dans la danse avec eux.
N’ayez crainte, lâchez prise, à coup sûr vous serez bien reçus. .
Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 18 27 contact@tourisme-bourbonlancy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les Marmottes
L’événement Concert Les Marmottes Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-02-25 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I