Concert Les Marmottes Rue du Parc Bourbon-Lancy

Concert Les Marmottes

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Loin de la hype et des producti ons pop électro qui saturent

les ondes, Les Marmott es proposent de vandaliser vos oreilles

avec amour et générosité. Face à cett e drôle de bande des

montagnes, issue de toutes les infl uences entendues depuis

que le rock existe, la seule posture possible est de s’abandonner

à leur énergie indéniablement communicati ve, leur poésie

sauvage et sensible et d’entrer dans la danse avec eux.

N’ayez crainte, lâchez prise, à coup sûr vous serez bien reçus. .

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 18 27 contact@tourisme-bourbonlancy.com

