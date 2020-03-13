Concert Les Maudits Français

76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

À l’occasion de la Saint-Patrick, le café Au Ventre Jaune vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et de la convivialité ☘️ Le groupe Maudits Français ! vous embarquera dans un univers festif aux accents folk et trad.

Saint-Patrick au Ventre Jaune

Concert Maudits Français !

À l’occasion de la Saint-Patrick, le café Au Ventre Jaune vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la bonne humeur et de la convivialité ☘️

Vendredi 13 mars à 20h

Au Ventre Jaune Marcilly-en-Villette (45)

Le groupe Maudits Français ! vous embarquera dans un univers festif aux accents folk et trad, porté par des instruments emblématiques et une énergie communicative. Une soirée idéale pour partager un moment chaleureux entre amis, célébrer la Saint-Patrick et profiter de l’ambiance unique du Ventre Jaune.

Musique live

Ambiance irlandaise

Bonne humeur garantie !

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

76 Place de l’Église Marcilly-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 10 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate St. Patrick’s Day, the café Au Ventre Jaune invites you to an evening of music, good humor and conviviality…? The group Maudits Français ! will take you on a festive journey through folk and trad music.

L’événement Concert Les Maudits Français Marcilly-en-Villette a été mis à jour le 2026-01-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN