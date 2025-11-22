Concert les Max’s fêtent leurs 60 ans Thann

Concert les Max’s fêtent leurs 60 ans

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Les Max’s célèbrent leurs 60 ans avec Reprise , un concert anniversaire mêlant chansons françaises et internationales. Près de deux heures de spectacle rythmé, joyeux et émouvant, où musique, humour et souvenirs se partagent avec le public. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

Les Max?s celebrate 60 years of music with Reprise , an anniversary concert featuring French and international classics. A festive and moving show, full of melodies and good humor.

German :

Die Max?s feiern 60 Jahre Musik mit Reprise , einem Jubiläumskonzert, das große französische und internationale Klassiker miteinander verbindet. Eine festliche und bewegende Show voller Melodien und guter Laune.

Italiano :

I Les Max festeggiano 60 anni di musica con Reprise , un concerto di anniversario che combina grandi classici francesi e internazionali. Uno spettacolo festoso e commovente, ricco di melodia e buonumore.

Espanol :

Les Max?s celebran 60 años de música con Reprise , un concierto aniversario que combina grandes clásicos franceses e internacionales. Un espectáculo festivo y conmovedor, lleno de melodía y buen humor.

