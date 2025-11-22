Concert les Max’s fêtent leurs 60 ans Thann
Concert les Max’s fêtent leurs 60 ans Thann samedi 22 novembre 2025.
Concert les Max’s fêtent leurs 60 ans
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Les Max’s célèbrent 60 ans de musique avec Reprise , un concert anniversaire mêlant grands classiques français et internationaux. Un spectacle festif et émouvant, rempli de mélodies et de bonne humeur.
Les Max’s célèbrent leurs 60 ans avec Reprise , un concert anniversaire mêlant chansons françaises et internationales. Près de deux heures de spectacle rythmé, joyeux et émouvant, où musique, humour et souvenirs se partagent avec le public. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
Les Max?s celebrate 60 years of music with Reprise , an anniversary concert featuring French and international classics. A festive and moving show, full of melodies and good humor.
German :
Die Max?s feiern 60 Jahre Musik mit Reprise , einem Jubiläumskonzert, das große französische und internationale Klassiker miteinander verbindet. Eine festliche und bewegende Show voller Melodien und guter Laune.
Italiano :
I Les Max festeggiano 60 anni di musica con Reprise , un concerto di anniversario che combina grandi classici francesi e internazionali. Uno spettacolo festoso e commovente, ricco di melodia e buonumore.
Espanol :
Les Max?s celebran 60 años de música con Reprise , un concierto aniversario que combina grandes clásicos franceses e internacionales. Un espectáculo festivo y conmovedor, lleno de melodía y buen humor.
L’événement Concert les Max’s fêtent leurs 60 ans Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay