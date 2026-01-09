Concert Les Max’s Wuenheim

Concert Les Max’s

1 rue de la Fonderie Wuenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Les Max’s en concert à Wuenheim une soirée festive et pleine d’énergie à ne pas manquer, portée par des musiciens passionnés et une ambiance conviviale.

Ambiance festive garantie à Wuenheim ! Le groupe Les Max’s vous donne rendez-vous pour une soirée de musique vivante, généreuse et pleine d’énergie. Entre chants, instruments et bonne humeur communicative, ces artistes passionnés savent faire vibrer leur public avec un répertoire populaire et entraînant. Que vous soyez amateur de musiques festives, curieux ou simplement en quête d’un bon moment à partager, ce concert s’annonce comme une parenthèse joyeuse et conviviale. Organisé par l’Orchestre Espérance de Wuenheim, cet événement promet chaleur, émotion… et une belle dose de sourires !

Placement libre .

1 rue de la Fonderie Wuenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 13

English :

Les Max?s in concert in Wuenheim: a festive evening full of energy not to be missed, driven by passionate musicians and a convivial atmosphere.

