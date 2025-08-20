Concert « Les mercredis à Vauban » Cour du Fort Vauban Alès

Concert « Les mercredis à Vauban » (déplacé à l’espace Cazot) Mercredi 20 août, 21h00 Espace Alès-Cazot Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-20T21:00:00 – 2025-08-20T22:30:00

Fin : 2025-08-20T21:00:00 – 2025-08-20T22:30:00

Ce collectif de musiciens, passionné de musiques cubaines et afro-latines nous fait vivre l’héritage culturel des Amériques noires. Avec une énergie festive et tropicale, Colectivo Caliente propose un cocktail torride salsa afro-cubana.

Attention ! Événement limité à 500 places.

Pour raisons météorologiques, le concert est déplacé à l’espace Cazot.

© Colectivo Caliente et El Elegante

Espace Alès-Cazot Rue Jules Cazot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Colectivo Caliente