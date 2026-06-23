Informations pratiques

La Jarne

Concert Les Mercredis Éclectiques

Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure La Jarne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Nouvelle édition pour les Mercredi éclectiques à La Jarne

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Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 73 90 cdflajarne@gmail.com

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English :

Another edition of Eclectic Wednesdays at La Jarne

L’événement Concert Les Mercredis Éclectiques La Jarne a été mis à jour le 2026-06-23 par Nous La Rochelle