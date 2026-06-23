AGENDA · La Jarne
Concert Les Mercredis Éclectiques La Jarne
mercredi 1 juillet 2026 · La Jarne
Informations pratiques
La Jarne
Concert Les Mercredis Éclectiques
Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure La Jarne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Nouvelle édition pour les Mercredi éclectiques à La Jarne
.
Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 73 90 cdflajarne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Another edition of Eclectic Wednesdays at La Jarne
L’événement Concert Les Mercredis Éclectiques La Jarne a été mis à jour le 2026-06-23 par Nous La Rochelle