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AGENDA · La Jarne

Concert Les Mercredis Éclectiques La Jarne

mercredi 1 juillet 2026 · La Jarne

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure
Ville
17220 La Jarne
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Jarne

Concert Les Mercredis Éclectiques

Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure La Jarne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Nouvelle édition pour les Mercredi éclectiques à La Jarne
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Salle Mélusine ou Théâtre de Verdure La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 50 73 90  cdflajarne@gmail.com

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English :

Another edition of Eclectic Wednesdays at La Jarne

L’événement Concert Les Mercredis Éclectiques La Jarne a été mis à jour le 2026-06-23 par Nous La Rochelle